CAMMINATA TRA GLI ALPEGGI DI PREMANA PER I GIOVANI DEL CAI BALLABIO

Data pubblicazione 17 Maggio 2022

BALLABIO – Domenica scorsa la quarta uscita per il gruppo CAI Ballabio dell’alpinismo giovanile. Un percorso ad anello: partenza da Premana con una bella salita fino a Deleguaggio per poi passare da Solino Premaniga e arrivo nuovamente a Premana. Una gita che ha messo a dura prova i bambini e i ragazzi del Cai ma, fortemente motivati dagli accompagnatori (Smit, Mone, Ale, ecc), sono riusciti facilmente a superare tutte le difficoltà. All’arrivo anche se stanchi tutti gli intervenuti erano felici e pronti per la prossima avventura.