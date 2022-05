L’OPINIONE/LA MAESTRA A BUSSOLA: “SEI UN INGENUO, VAI NELL’ANGOLO!”

Data pubblicazione 17 Maggio 2022

Che figura di palta hanno rimediato ieri sera gli amministratori comunali di Ballabio che sembravano piccoli piccoli di fronte al gran parterre, si fa per dire, di politici vecchi e nuovi leghisti (Sic!) chiamati in gran soccorso che li ha ridimensionati a spettatori di un prevedibile e stanco monologo. In più si son beccati degli “Ingenui” dal loro giovane e invero un po’ inesperto segretario provinciale, il geometra Butti da Calolziocorte. Direi una roba insopportabile per chi ha fatto il sindaco, l’assessore e il capogruppo esperto.

A dargli manforte, anche quello che mi hanno spiegato non essere proprio il Ghota dell’imprenditoria provinciale. Forse è per questo che la serata è finita in vacca.