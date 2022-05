Data pubblicazione 18 Maggio 2022

LECCO – Autobus delle linee urbane guasto all’altezza di Malavedo. Il mezzo, fermo in avaria nella corsia in discesa, sta inevitabilmente causando diversi disagi per i pendolari provenienti dalla Valsassina e diretti al lavoro o a scuola.

L’orario infatti è dei più proibitivi e se per molti automobilisti c’è la possibilità di deviare il tragitto lungo la “nuova” strada di collegamento tra Ballabio e Lecco, diversi studenti si sarebbero incamminati a piedi per raggiungere gli istituti in città.