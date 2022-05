MEDICI DI BASE: “SE LA SALUTE NON FOSSE UNA COSA SERIA…”

Data pubblicazione 19 Maggio 2022

Gentile Direttore buongiorno. Il 2 maggio il Sindaco era stato rassicurato da membri dell’ATS che nel giro di pochi giorni sarebbe avvenuta la sostituzione della Dottoressa Arrigoni, in modo da ripristinare la copertura di due medici di base a Ballabio. Da quel giorno nulla di nuovo. Anzi no! Martedì 10 maggio ho trovato nella cassetta della posta una lettera dell’ATS datata 27 aprile che comunicava la cessazione (dal 1°maggio) della Dottoressa Arrigoni e invitava a procedere, dal 2 maggio, alla scelta del medico di medicina generale (prego notare le date).

Se la tutela della salute non fosse una cosa seria (forse non per l’ATS, a quanto pare), ci sarebbe da ridere.

Lettera firmata