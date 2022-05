CALCIO, BALLABIO CREA UNA SQUADRA DI GIOVANISSIMI A 11. AL GIOVEDÌ ALLENAMENTI APERTI A TUTTI

Data pubblicazione 20 Maggio 2022

BALLABIO – Il Gso Ballabio cerca ragazzi nati nel 2008-09-10 per la stagione calcistica 2022/23 per completare il gruppo di giovani calciatori già esistente per partecipare al campionato Giovanissimi a 11 giocatori organizzato dalla Figc di Lecco.

Da inizio maggio fino a metà giugno tutti i giovedì dalle 18:30 alle 20 sarà possibile partecipare a un allenamento aperto per chi fosse interessato e volesse provare. È obbligatorio essere in possesso di visita medica.

Il Ballabio è affiliato alla Bluceleste Accademy della Calcio Lecco che durante l’anno dà la possibilità ai più meritevoli di fare allenamento con le giovanili della società, e sempre durante l’anno viene offerta la possibilità di fare uno o due allenamenti per tutti i ragazzi con gli allenatori professionisti del Lecco.

Per informazioni Luca 3394135535.