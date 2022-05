SENZA PACE: DOPO IL BOGANI, VANDALI ANCHE NELLA CHIESETTA DI PRADA

Data pubblicazione 20 Maggio 2022

MANDELLO/ESINO – Non è dato sapere se si tratti delle stesse “firme” e se i fatti siano collegati e dunque vicini nel tempo, certo fa scalpore che a poca distanza dal luogo del brutto gesto avvenuto al rifugio Bogani (“assaltato” da vandali senza nome, che ne hanno devastato l’interno, probabilmente lunedì – vedi immagine a destra) ecco un nuovo blitz, questa volta nella chiesetta di Prada, fra i territori montani di Mandello ed Esino Lario.

Gira in zona un’ipotesi (non confermata) a proposito della matrice di questi atti distruttivi: si tratterebbe di gente che, chissà perché, avrebbe in antipatia il turismo e la tutela dell’ambiente locale.

