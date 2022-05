IMMIGRAZIONE: POLITICHE PER UNA GOVERNANCE. REPORT IN PREFETTURA

Data pubblicazione 21 Maggio 2022

LECCO – Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, sede di confronto tra Prefettura e attori provinciali della gestione del fenomeno migratorio, riunitosi lo scorso 12 maggio, ha ripreso la propria attività, stimolata dalla presentazione del primo report statistico da parte del prefetto di Lecco, Sergio Pomponio.

Affascinanti quanto complesse le questioni economico-sociali che riguardano la popolazione immigrata e avvertite come centrali e strategiche in chiave di integrazione. Se, da un lato, si registra una tendenziale soddisfazione per i livelli di occupazione lavorativa dei cittadini stranieri, per l’assenza di fenomeni strutturali di caporalato e per il lavoro svolto dalla Prefettura nel disbrigo delle procedure di emersione, permangono problematiche relative ad auspicabili più incisivi livelli di integrazione.