Data pubblicazione 22 Maggio 2022

BALISIO – Segnalate lunghe code di autoveicoli in una assolata domenica già trafficata di suo, a causa della consueta transumanza in atto in queste ore in Valsassina.

Le file di auto interessano in particolare il tratto di Provinciale n. 62 nel vallone di Balisio, in territorio comunale di Ballabio, in direzione di Pasturo. Inevitabili i rallentamenti della circolazione.

Aggiornamenti sulla situazione viabilistica non appena disponibili, in questa stessa pagina di Valsassinanews.

RedCro