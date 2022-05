LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 23 a domenica 29 maggio.

via CRISTOFORO COLOMBO, per intervento di rispristino definitivo del manto stradale, dalle 8.30 del 30 maggio alle 18 del 26 agosto, istituzione di divieto di transito veicolare, eccetto residenti e attività produttive, e divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati (Impresa MDR srl di Ponte Nossa per conto del Comune di Lecco);

via ACHILLE GRANDI, dato il progetto per la realizzazione di una strada scolastica ove ubicato l’istituto comprensivo “Antonio Stoppani”, dal 21 maggio al 30 giugno, istituzione di:

– zona con limite massimo di velocità di 30 km/h;

– sosta regolamentata, lato civici pari, per la durata di tre ore, con obbligo di utilizzo del dispositivo di controllo orario, nei giorni feriali dalle 8 alle 14;

– due stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili, lato civici pari.

Al fine di consentire l’avvio della sperimentazione della strada scolastica, in via Achille Grandi, nel tratto compreso tra via Belfiore e via del Roccolo, dalle 13 alle 19 del 20 maggio (eccetto residenti e mezzi pubblici) e dalle 9 alle 15 del 21 maggio, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale.

Parziali o longitudinali restringimenti per interventi di scavo per posa cavi telefonici (lavori per conto di Tim Servizi Digitali) dal 23 maggio al 24 giugno in: vicolo LA LUNGA, corso MATTEOTTI tra il civ. 54 al civ. 62, via DON GIUSEPPE POZZI e via SOLFERINO;

parziali o longitudinali restringimenti per interventi di scavo per posa cavo fibra ottica (lavori per conto di Open Fiber) dal 23 maggio al 6 giugno dalle 8.30 alle 18 in: corso MONTE SANTO, via privata MANZONI, via CADUTI LECCHESI, viale ADAMELLO, via IX FEBBRAIO, corso SAN MICHELE, corso MATTEOTTI, via MILAZZO, via MONTEBELLO, via ALDO MORO, via PASUBIO, via CALATAFIMI e via GALANDRA.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371