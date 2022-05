UN MORTERONESE INTRAVVEDE LA FINE DELLA GIUNTA MORTERONESE. ECCO COME E PERCHÉ

Data pubblicazione 23 Maggio 2022

Dopo Ballabio sta avviandosi al capolinea anche la piccola Morterone? I motivi sono diversi ma l’ombra del commissario prefettizio é sullo sfondo. Era risaputo che fin dalle problematiche elezioni dell’ottobre scorso la macchina comunale si fosse più volte inceppata a causa della conclamata assenza di personale e per il susseguirsi di scossoni anche a livello politico, con la febbrile ricerca di un segretario comunale ma non ha aiutato neppure il cambio di assessori ogni due per tre e relativi assestamenti che evidentemente non sono mai terminati. Per sindaco e compagni la crisi é dietro l’angolo?

L’aria di montagna é senz’altro fresca e fina, a Morterone, ma in certi momenti deve essere pesante e irrespirabile se in pochi resistono più di qualche settimana.