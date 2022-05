LA FOTOSEGNALAZIONE/”LAVORI AI PIANI DI BOBBIO, DISAGIO INGUARDABILE”

Data pubblicazione 27 Maggio 2022

BARZIO – Riceviamo e pubblichiamo una breve segnalazione da un lettore di passaggio ai Piani di Bobbio (l’immagine citata è quella riportata sulla nostra copertina).

Buongiorno redazione Valsassina news,

vi voglio segnalare con la fotografia ( che allego ) lo stato di disagio secondo me inguardabile, ai piani di Bobbio in questo periodo dove stanno svolgendo dei lavori che rendono bruttissimo il panorama tagliando un sacco di piante.

Vi chiedo di pubblicare la foto per fare vedere cosa si riesce a fare anche in un posto bello come il vostro. Grazie

Un frequentatore di Bobbio, arrabbiato

.

NOTA EDITORIALE:

Al lettore facciamo presente che sono in corso lavori per il nuovo impianto, risulta che il materiale sbancato verrà sistemato a cura dell’impresa che gestisce le opere. Inevitabile il “disagio”, che si auspica del tutto momentaneo.

VN