TV, L’AVVISO: MODIFICHE DA DOMANI MA “SOLO PER CHI RICEVE DAL RIPETITORE PRIVATO DI MOGGIO”

Data pubblicazione 29 Maggio 2022

BARZIO – La comunicazione arriva da Marco Ganassa, operatore del settore ed esperto di questioni televisive: “A partire da lunedì 30 – martedì 31, ci saranno delle modifiche alla ricezione dei canali TV, solo per chi riceve i segnali dal ripetitore privato di Moggio i canali Mediaset passeranno in HD. Chi non vedrà più da tale data i canali Mediaset, dovrà effettuare una nuova risintonizzazione e compariranno questi canali: Rete 4 HD, Canale 5 HD, Italia 1 HD, 20 Mediaset HD e Mediaset extra (sui numeri 4, 5, 6, 20 e 55)”.

Inoltre, “i canali che spariranno saranno questi: Rete4 provvisorio, Canale5 provvisorio, Italia1 provvisorio, La5 provvisorio, Iris provvisorio, TGCom24”. Concludendo, si ribadisce che “questa variazione riguarda solo chi riceve dal ripetitore privato di Moggio, per le altre zone non cambierà nulla“.

Per informazioni: la pagina facebook di Ganassa.