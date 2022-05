“GIU LE MANI DAL BARECH!”, LA PETIZIONE È SU CHANGE.ORG

Data pubblicazione 30 Maggio 2022

BALLABIO – Una petizione con già diverse firme per salvare il prato del Barech, a Ballabio. Se il nome del promotore è, con ogni probabilità, di fantasia, la causa è decisamente reale e per dimostrare che sono in molti a condividerla l’opportunità la offre la piattaforma Change.org.

“Fermiamo una speculazione industriale che vuole costruire l’ennesimo capannone sul grande prato vicino all’inizio della strada di Morterone, meta di passeggiate di tutta la popolazione e turisti. La Valsassina e Lecco sono piene di capannoni vuoti, il terreno è inedificabile, eppure il comune senza sentire il parere dei cittadini appoggia l’operazione che farà sparire l’ultima zona destinata a verde di Ballabio. Firmiamo tutti per sostenere che il futuro di Ballabio non è nello sviluppo industriale ma nei posti di lavoro dati dal turismo e dalla qualità della vita che lasceremo a chi verrà dopo di noi”.