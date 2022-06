Data pubblicazione 2 Giugno 2022

INTROBIO – Ambulanza e auto medica nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 giugno, a Introbio, in via Alessandro Manzoni, dove una donna di 89 anni è stata investita.

Stando alle comunicazioni di Areu, sul posto sono intervenuti i soccorritori introbiesi in codice rosso, che hanno stabilizzato l’anziana per poi trasportarla all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.

Ulteriori informazioni non appena disponibili.