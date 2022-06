MAGGIO, FURTO IN PANIFICIO. VIA CON QUALCHE MONETA PRIMA DELL’APERTURA

Data pubblicazione 3 Giugno 2022

CREMENO – I ladri sono entrati dal balcone e da lì sono scesi in panificio. È successo nelle prime ore di domenica a Maggio, frazione di Cremeno, tutto per un misero bottino di qualche moneta.

“Sono passati da una porta finestra al primo piano senza fare danni – racconta Gianni Invernizzi, il titolare del negozio in piazza S. Maria – poi sono entrati in negozio ma la cassa era chiusa quindi se la sono portata via. Conteneva solo qualche rotolo di monete ritirato il giorno prima in banca”.

È la prima volta che qualche malintenzionato prende di mira il panificio di Maggio “e speriamo sia anche l’ultima – aggiunge Invernizzi -, credo anche di averli incrociati verso le 3 quando stavo aprendo il forno. Riconoscerli? Impossibile, ho pensato fossero ragazzotti in giro dopo la serata, non mi avevano insospettito”.

C.C.