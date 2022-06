NAMELESS, DAY1: SI INIZIA COL BOTTO. TIESTO ED ERNIA, CHE SHOW

Data pubblicazione 3 Giugno 2022

ANNONE DI BRIANZA – “Let’s get down to business“: mettiamoci al lavoro, così direbbe Tiesto, protagonista assoluto del giorno d’inaugurazione del Nameless Music Festival, a proposito di un evento che, dopo due anni di pausa, ha dato l’impressione di essere tornato più in grande che mai.

Nel prato, poi diventato fanghiglia, del Polo Club “La Nuova Poncia” di Annone Brianza, migliaia le persone che hanno ballato sulle note dei molti artisti che hanno calcato i palchi dal primo pomeriggio fino a mezzanotte.

Oltre al Dj sopracitato, tra i più in voga nel panorama mondiale, che ha chiuso la serata richiamando una miriade di fan nello stage principale, tantissime le personalità…