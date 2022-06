PREMANA/DINO TENDERINI, FUTURO IN SPAGNA? VALENCIA CHIAMA GATTUSO

Data pubblicazione 3 Giugno 2022

PREMANA – Dopo la non esperienza alla Fiorentina, naufragata a poche settimane dalla firma per una serie di divergenze con la società, Rino Gattuso è pronto a tornare in panchina e, con lui, anche i suoi collaboratori più fidati. Tra questi Dino Tenderini, premanese fedelissimo di “Ringhio“, con cui ha alzato una Coppa Italia ai tempi del Napoli.

Gli ultimi rumours di mercato parlano infatti di un Gattuso vicinissimo all’ufficialità con il Valencia, per un’esperienza estera in uno dei club più riconosciuti in Spagna. Ancora nessuna ufficialità sullo staff tecnico, ma è difficile pensare che il manager italiano si possa privare dei collaboratori che lo accompagnano da anni, cosa che comunque farebbe notizia in Alta Valle.

Insomma, in attesa di comunicazioni formali, incrociamo le dita per sperare di vedere un po’ di Valsassina tra i vertici del calcio europeo.