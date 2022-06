SONDAGGIO: NO ALL’IPERMERCATO A PASTURO, UN TERZO DEI LETTORI A FAVORE

Data pubblicazione 4 Giugno 2022

VALSASSINA – La tradizionale consultazione on line di Valsassinanews ha trattato nell’ultima settimana la vicenda del possibile nuovo ipermercato che potrebbe sorgere sulla piana di Pasturo.

Il 49% dei votanti ha risposto No, a favore invece il 33% dei partecipanti. Contrari anche (al 9%) quanti hanno scelto “E i piccoli negozi?” e il 6% per “E l’ambiente?”. Significative infine le ultime due, classiche voci del nostro sondaggio: l’opzione (non sempre) buffa “È sempre il solito magna-magna” ha raccolto il 4% mentre quasi nessuno ha dichiarato “L’argomento non mi interessa”: appena 3 voti su quasi 850, segno della valenza del tema sjul nostro territorio.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì prossimo, 9 giugno. Stavolta chiediamo a chi legge VN e BN che fine farà la giunta Bussola a Ballabio, al momento minoritaria dopo il “blitz” di tre dissidenti della maggioranza che hanno votato contro il bilancio insieme all’opposizione.

UN GRANDE IPERMERCATO SULLA PIANA DI PASTURO No grazie (49%, 412 Voti)

Sì grazie (33%, 277 Voti)

E i piccoli negozi? (9%, 73 Voti)

E l'ambiente? (6%, 48 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 31 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 3 Voti) Totale votanti: 844

