LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 5 Giugno 2022

LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 6 giugno a domenica 12 giugno 2022.

Via TUBI, tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso pedonale ATS, dalle 7 alle 18 del giorno 7 giugno, istituzione di divieto di circolazione veicolare, eccetto accesso/uscita ai civici 47 e 49; sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita ai civici 47 e 49; obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio; limite massimo di velocità 20 Km/h; per esecuzione di smontaggio gru.

Via SAN FRANCESCO, tratto all’altezza del civico 3, dalle 8 alle 18 di lunedì 6 giugno, istituzione di divieto di transito veicolare; divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale; per occupazione suolo pubblico necessaria alla sosta temporanea di autogrù.

Interventi di scavo per posa cavo fibra ottica in varie vie cittadine dal 6 giugno al 18 giugno dalle 9 alle 18 con istituzione di limite massimo di velocità 30 Km/h e: rimodulazione corsie di marcia con delineatori mobili (senso unico alternato regolato con impiego di movieri durante lo scavo in attraversamento) interessati:

– corso Matteotti, tratto compreso tra il civico 99 ed il civico 111;

– corso San Michele, tratto compreso tra i civici 1 e 21,

– corso Monte Santo, tratto compreso tra il civico 19 ed il civico 22,

– via Milazzo, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 3 e via Montebello; divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare, eccetto residenti e attività produttive,

– via IX Febbraio, tratto compreso tra i civici 21 e 35

– viale Adamello, tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 22,

– via Pasubio (limite massimo di velocità 20 Km/h con scavo in attraversamento e in corrispondenza della rotatoria),

– via Aldo Moro, tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Pasubio

– via Calatafimi, tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 4;

– via Galandra, tratto compreso tra il civico 17/a e l’intersezione con via Pasubio (dalle 8:30);

Interventi di ripristino definitivo in varie vie cittadine dal 6 giugno al 2 luglio dalle 9 alle 18 con istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli indicati; restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri; limite massimo di velocità 30 Km/h (Lavori eseguiti della società Open Fiber Spa) in:

via RISORGIMENTO, tratto all’altezza del civico 40, dalle 8 del 9 giugno alle 18 del 10 giugno istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri; limite massimo di velocità 30 Km/h; per nuovo allaccio alla rete idrica;

via DON INVERNIZZI, tratto all’altezza del civico 33, dalle 9 dell’8 giugno alle 18 del 9 giugno con istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h; per rinnovo allaccio alla rete idrica;

via GAUDENZIO FERRARI, tratto all’altezza del civico 7, dalle 8 del 6 giugno alle 18 del 9 giugno, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h; per la posa di elettrodotto fisso con coupon per la protezione catodica del metanodotto;

via SANT’AMBROGIO, tratto all’altezza del civico 65, dalle 8 alle 18 del 10 giugno, istituzione di divieto di transito veicolare, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale; per la posa di elettrodotto fisso con coupon per la protezione catodica del metanodotto.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371