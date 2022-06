METEO: CALDO E TEMPORALI, TEMPO STABILE GIOVEDÌ

Data pubblicazione 7 Giugno 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sarà un inizio settimana ancora caldo ma attenzione ai temporali. La stagione estiva supportata dall’anticiclone africano rimane ben salda, a parte qualche defezione a causa del transito di alcuni sistemi perturbati, fronti per lo più legati alle “code” delle perturbazioni atlantiche in transito tra Svizzera e Austria ma in sconfinamento verso anche i nostri territori.

Dopo il transito del fronte perturbato di domenica 5 giugno, la nuova settimana sarà segnata ancora dall’alta pressione di matrice sub tropicale ma tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno assisteremo ad un ritorno dei temporali. Un fronte instabile interromperà la calura nella giornata di martedì con rovesci e temporali localmente di forte intensità. Già dalla mattinata di mercoledì 8 giugno avremo un ritorno di condizioni meteo stabili e soleggiate. Bel tempo che ritroveremo per la giornata di giovedì 9 giugno accompagnato da un rialzo delle temperature.

Temperature mattutine comprese tra 17/21°C, massime tra 27/30°C. Zero termico mediamente attorno a 3600 metri. Venti moderati o forti nella fase temporalesca di martedì, deboli di direzione variabili nelle restante giornate.

Fabio Porro