OBIETTIVO ARTICO: IMPRESA IN BICICLETTA, L’INTROBIESE DAVIDE DECATALDO VERSO L’ESTREMO NORD DELLA NORVEGIA

Data pubblicazione 7 Giugno 2022

INTROBIO – Andare in Norvegia non è certo una cosa che capita tutti i giorni. Raggiungere l’estremo nord della “terra dei vichinghi” è fatto ancor più raro e solo per gli audaci. Farlo in bicicletta, partendo dalla Valsassina, vale quanto quasi un’impresa di Ercole.

Eppure è proprio questo che stiamo raccontando. Il protagonista, che sicuramente in questo momento sarà in sella a macinare chilometri, è l’introbiese Davide Decataldo, 24enne partito da Malgrate il 31 maggio in viaggio a bordo della sue due ruote (e guai a pensare che sia elettrica!) verso Nordkapp.

4mila km, tra asfalto, sterrato, sentieri o dovunque ci sia una via che, una pedalata dopo l’altra, conduca sempre un po’ più in su, con zaino, borracce, qualche vestito di ricambio e poco altro sulle sue spalle.

Il tutto rigorosamente filmato, con continui aggiornamenti sui social che permettono ad amici, parenti o chiunque voglia seguire l’impresa di conoscere la localizzazione del giovane e le sue avventure di giornata. Ultima, in ordine di tempo, la notte passata ieri in tenda in un prato su terra tedesca.

Sono già diversi i checkpoint raggiunti dal “Deca”, come è conosciuto tra gli amici, in una settimana di viaggio: Spluga, Svizzera, Liechtenstein, Austria e Germania, tra qualche acquazzone preso nella terra dei grigioni e alcune notti al chiuso per riprendere le energie su un comodo letto.

La strada è ancora lunga, ma gli occhi sono fissi sull’obiettivo. Non sarà una passeggiata, ma, questo sì, una biciclettata.

RedSpo