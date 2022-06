“DELLE VALLI E LAGO POETI”: QUANDO I VERSI SBARCANO SU FB. VIA PAGNONA…

PAGNONA – Vitale Tagliaferri, amante della poesia, nativo di Pagnona, residente a Malgrate e lettore di Valsassinanews, ha creato da poco un gruppo su Facebook intitolato “Delle Valli E Lago Poeti“.

Tagliaferri ha al suo attivo alcune pubblicazioni ed è stato promotore in passato di diverse iniziative culturali.

“Poetica” anche la sua presentazione della pagina social:

Cara grazia che ci sei, poeta, e che sei come sei, cioè un poeta…Proprio a te scrivo, a te che sei nato o che risiedi in Valsassina, in Val Varrone, in Val d’Esino, in Riviera. Mi rivolgo a te invitandoti, se vuoi, a postare tue poesie, ma SOPRATTUTTO a cercare INSIEME agli altri iscritti le strade per giungere a offrire occasioni per la diffusione della Poesia nei sopracitati territori. Che, in pratica, è uno solo, cioè quello della Comunità Montana omonima. Qualora incontrerò la tua adesione Ti ringrazio sin d’ora.