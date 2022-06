SONDAGGIO: LETTORI “DIVISI” SULLA SORTE DEL SINDACO DI BALLABIO BUSSOLA

Data pubblicazione 9 Giugno 2022

BALLABIO – La tradizionale consultazione on line di Valsassinanews ha chiesto ai lettori nell’ultima settimana che fine farà la giunta Bussola a Ballabio, al momento minoritaria dopo il “blitz” di tre dissidenti della maggioranza che hanno votato contro il bilancio preventivo, insieme all’opposizione.

Esito a dir poco incerto, con gli scenari potenziali vicinissimi: un “accordo con i dissidenti”, “gli votano ancora contro” e “ce la fa con l’appoggio del centro sinistra” ottengono tutti il 26% circa dei consensi – segno dell’assoluta incertezza sul tema.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì prossimo, 16 giugno. Stavolta interpelliamo chi legge VN a proposito della Strada Provinciale 62 nel tratto tra Taceno e Bellano, in condizioni pietose come segnalato da una recente foto-inchiesta realizzata dal nostro quotidiano on line.

BALLABIO, CE LA FA BUSSOLA? Sì, si accorderà con i dissidenti (26%, 92 Voti)

No, gli votano ancora contro (26%, 91 Voti)

Sì, con l'appoggio del centro sinistra (26%, 90 Voti)

L'argomento non mi interessa (9%, 32 Voti)

È sempre il solito magna-magna (7%, 25 Voti)

Si dimetterà lui (5%, 19 Voti) Totale votanti: 349

