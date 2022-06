BALLABIO, CRISI IN COMUNE: A BREVE L’OPPOSIZIONE S’INCONTRA PER DECIDERE. INTANTO CRITICA BUSSOLA

Data pubblicazione 9 Giugno 2022

BALLABIO – Più che una smentita, un rinvio. Sulla possibilità che l’opposizione di Ballabio Futura faccia da “stampella” del sindaco sotto attacco da una parte della sua stessa maggioranza, il capogruppo Manuel Tropenscovino dichiara a BN che nei prossimi giorni “ci troveremo per capire cosa davvero facciamo. Anche solo per fare una valutazione, non può bastare una singola iniziativa sulle politiche giovanili, anzi (l’ipotesi è che la giunta Bussola modifichi il bilancio preventivo per venire incontro proprio alle richieste di BF sui giovani, ndr)”…