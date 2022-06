Data pubblicazione 10 Giugno 2022

MARGNO – Terza giornata per il Torneo “Dol Chile” di calcio a sei all’oratorio di Margno. Giovedì sera hanno debuttato Biorca e I Ragazzi dell’Introbiese, risultato di 14-1 per i primi e a Niccolò Conti il titolo di miglior giocatore, è toccato poi all’Astonbirra sfidare l’Asd Primaluna, con l’esito di 1-9 per i secondi, qui è per Giancarlo Maroni il titolo di best player.

Questa sera di nuovo in campo: le sfide sono tra Rizzi fun club e Fratelli Muttoni e tra Officine Angelo Melesi e Cs Margno.