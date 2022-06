LE MUCCHE “IN VACANZA”: IMMAGINI DAGLI ALPEGGI DELLA VAL BIANDINO

Data pubblicazione 11 Giugno 2022

INTROBIO – Grazie al nostro foto-inviato speciale Maurizio Castoldi, ecco una carrellata di immagini su chi è già a suo modo “in vacanza”: le mandrie di bovini salite in quota per l’estate, particolarmente nella bellissima Val Biandino.

(Clicca sulle immagini un paio di volte per ingrandirle al meglio)

Non saranno dei quadri del Segantini, pure gli scatti di Maurizio sono di una qualità tale da spingerci a sottoporveli. Dalla salita verso il ‘Tavecchia‘ al placido brucare, al corso d’acqua come un grande abbeveratoio: le “ospiti” della Valsassina danno spettacolo in questa pagina.