SOPRA DI ME LA GRIGNA. MUSICA E TEATRO AI PIANI DEI RESINELLI

Data pubblicazione 12 Giugno 2022

PIANI DEI RESINELLI – Chi è nato nelle valli conosce perfettamente la sensazione delle montagne intorno, come un occhio benevolo che osserva, benedice e protegge. La Grigna, con la sua presenza silenziosa, ha offerto conforto e riparo a tutte le persone in cerca di bellezza: abitanti locali, esploratori di passaggio. Ma anche le montagne a loro volta hanno bisogno di protezione, e di una comunità che se ne prenda cura. Sopra di me | La Grigna Festival nasce proprio con l’obiettivo di tornare a stare insieme, sentirsi comunità, condividere le emozioni, immergersi nella bellezza della natura circondati da suoni e parole.