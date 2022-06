ADDIO A STEFANELLI, AUTORE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA NEGLI ANNI ’80

Data pubblicazione 13 Giugno 2022

SONDRIO – È stato dato l’addio domenica con una cerimonia civile mattino a Sondrio, all’architetto Piercarlo Stefanelli, deceduto all’età di 86 anni.

Personaggio eclettico, impegnato anche in politica (prima socialista, quindi su posizioni più a sinistra) è conosciuto in Valsassina in quanto estensore negli anni ’80 dello scorso secolo del Piano Territoriale della Comunità Montana. Documento quest’ultimo fondamentale nella “battaglia” condotta dalla CM di allora per contrastare il progetto ballabiese di edificare una discarica di rifiuti nocivi nella piana di Balisio.

RedPol

LEGGI IN TEMA: