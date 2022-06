Data pubblicazione 16 Giugno 2022

MOGGIO – Intervento serale per l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco a Moggio, dove in via Papa Giovanni XXIII un signore di 84 anni è caduto da una scala.

Condizioni abbastanza serie per l’infortunato, giudicate da codice giallo (“mediamente critiche” secondo gli standard di AREU).

L’anziano è stato assistito sul posto, prima del trasporto all’ospedale ‘Alessandro Manzoni’ per le cure del caso.

RedCro