SONDAGGIO: SP FRA TACENO E BELLANO MALMESSA, LETTORI DIVISI SULLE COLPE

Data pubblicazione 16 Giugno 2022

TACENO/BELLANO – Oltre 500 voti per la tradizionale consultazione on line di Valsassinanews, che ha chiesto nell’ultima settimana un giudizio dei lettori sulle condizioni “pietose” – segnalate da una recente foto-inchiesta realizzata dal nostro quotidiano on line – del tratto di strada denominata SP62 ma di competenza dell’ANAS, tra Portone e Bellano.

Esito a dir poco incerto: le responsabilità in capo proprio all’ANAS ottengono il 35% dei voti mentre si addebitano colpe alla Provincia (in realtà soggetto non competente in quella zona) nel 27% dei casi. “Rattopperanno quando ci scapperà il morto” riceve il 18% delle scelte mentre solo un votante su 10 indica che “Serve una protesta sul posto”.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì prossimo, 23 giugno. Stavolta interpelliamo chi legge VN a proposito delle aspettative per l’estate 2022, ormai alle porte.

STRADA FRA TACENO E BELLANO, CONDIZIONI PIETOSE Colpa dell'ANAS (35%, 186 Voti)

Colpa della Provincia (27%, 141 Voti)

Rattopperanno quando ci scapperà il morto (18%, 97 Voti)

Serve una protesta sul posto (10%, 55 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 26 Voti)

Se mancano i soldi, cosa possono fare? (5%, 24 Voti)

L'argomento non mi interessa (1%, 3 Voti) Totale votanti: 532

