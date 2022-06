VAM RACE: SECONDO POSTO PER IL TRIO TESTA-GUERRIERO-COLOMBO

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

MOGGIO – Buona e importante presenza degli atleti della Vam Race alla spettacolare prova di Monguzzo valida per il circuito del Master Cicli Pozzi. Una sei ore di mtb che ha raccolto molti consensi da parte dei biker. E per il sodalizio della Vam Race di Moggio arrivano anche dei buoni riscontri.

Per soli dodici secondi, il trio della Vam Race composto da Ivan Testa, Marco Guerriero, con l’innesto dell’oggionese Simone Colombo, ha ottenuto un brillante secondo posto assoluto vincendo nella speciale fascia del Trio Over 120 (la somma dell’età dei concorrenti).

Nono posto, in questa speciale graduatoria, per il trio composto da Noseda, Beccalli e Vimercati. Secondo posto di categoria, invece, per Alfredo Ticozzi e Aurora Invernizzi nella fascia Mista. Nella prova individuale, la Vam Race è stata rappresentata da Angelo Pepe che ha concluso quinto nella categoria 19-32 anni.