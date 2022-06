MATURITÀ 2022, LE TRACCE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA. CLASSICI PASCOLI E VERGA, COLOMBO E LILIANA SEGRE, SACKS, FERRAJOLI E PARISI

Data pubblicazione 22 Giugno 2022

LECCO – Al via l‘esame di maturità alle superiori, senza l’obbligo di indossare la mascherina (solamente “raccomandata”. Grande attesa per le tracce dello scritto di italiano che inaugura la sessione per oltre duemila studenti lecchesi (mezzo milione circa in tutta Italia).

Alle 8:35 le primissime indiscrezioni parlano di Verga (100 anni dalla scomparsa dell’autore) e Giovanni Pascoli. Quest’ultimo è confermato: l’analisi del testo è sulla poesia La Via Ferrata, tratta dalla raccolta Myricae.