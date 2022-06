VARIANTE DI PRIMALUNA, PAROLI: “CONCORDO CON BARUFFALDI, SERVONO GARANZIE SU FINANZIAMENTI E COMPLETAMENTO INTEGRALE”

Data pubblicazione 22 Giugno 2022

PRIMALUNA – “Concordo con Baruffaldi e parlo da residente a Cortabbio, nonché da amministratore locale: garanzie sui tempi di finanziamento e sul completamento integrale della bretella come previsto dal progetto. Diversamente, sarebbe inaccettabile per le ripercussioni negative che porterebbe la fuoriuscita della tangenzialina, foss’anche solo “temporanea”, sull’abitato di Cortabbio e sulla qualità della vita dei suoi residenti”.

Così Claudia Paroli, assessora comunale alla Cultura a Primaluna e come specificato abitante nella frazione di Cortabbio – direttamente interessata dalla prospettiva di ostruzione della “variante” o tangenzialina che come primo lotto funzionale si fermerebbe proprio all’altezza della sua località di residenza.

“Un’opinione che non ho mai nascosto – dichiara a VN Paroli -. Il soggetto attuatore è la Provincia di Lecco, che ha incaricato la società Milano Serravalle engineering del progetto. Il fatto che il progetto, sulla carta, si concluda dopo l’abitato non è per me una gran rassicurazione. Se in Italia non ci fossero così tante opere incompiute o ferme da anni, per i più svariati motivi, sarei più fiduciosa. È noto che i fondi per completare l’opera nella sua totalità mancano ancora, e il mio timore è quello di vedere (per mesi? anni? sempre?) l’abitato di Cortabbio congestionato dal traffico, snaturato. Cortabbio già soffre, come del resto altri piccoli centri, di un forte spopolamento nelle vie del centro paese”.

Fare uscire la bretella a Cortabbio – conclude Paroli – , con i disagi legati al transito di mezzi pesanti e veicoli, equivarrebbe, dal mio punto di vista, alla sua condanna. In termini di qualità del vivere. Come amministrazione non abbiamo informazioni in più, a oggi, rispetto a quanto già di dominio pubblico. Per questo concordo con Baruffaldi, nella parte in cui chiede garanzie“.

RedPri

