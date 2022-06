DON MARCO TENDERINI. 40 ANNI DI SACERDOZIO FESTEGGIATI CON IL CORPUS DOMINI NELLA SUA PREMANA

Data pubblicazione 23 Giugno 2022

PREMANA – Una grande festa quella tributata a don Marco Tenderini per i 40 anni di sacerdozio – è stato consacrato sacerdote il 12 giugno 1982 – dalla sua Premana in occasione del più intenso momento religioso del paese: il Corpus Domini. Ha infatti presieduto la celebrazione della messa con la seguente processione per le vie di Premana. Don Tenderini ha portato l’Eucarestia nell’ostensorio sotto il baldacchino con gli altri sacerdoti concelebranti e i e chierichetti intensamente raccolto in preghiera.

Don Marco ci tiene a essere da 40 anni “con voi cristiano, per voi prete” e sulla tua Parola continuerò a gettare le reti. È da sempre attivo come responsabile della Caritas lecchese e cappellano del carcere di Pescarenico e come ormai da tradizione sabato 2 luglio festeggerà l’anniversario di sacerdozio sulla vetta della Grignetta (qui le info per partecipare).