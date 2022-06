DON MARCO, PRETE DA 40 ANNI. LA ‘FESTA’ ANCORA UNA VOLTA È IN GRIGNETTA

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

LECCO – “Il 12 giugno 1982 sono diventato prete e un mese dopo sono salito in Grignetta con i miei compagni, familiari e con il cardinale Martini a concelebrare una Messa di ringraziamento… Ci sono tornato nel 1992, ancora con il cardinal Martini, e nel 2002, concludendo sempre la giornata con una cena fraterna. Nel 2012 invece ero ‘stampellato’ e quindi ho mandato mio nipote prete a guidare una preghiera in cima, la Messa l’ho celebrata nella chiesa de La Montanina ai Piani Resinelli, sempre seguita dalla cena… Ho recuperato nel 2017, in occasione del 35°. Adesso siamo nel 2022 e si torna in vetta… per questo vi invito a salire con me in Grignetta per dire grazie al ‘Signore delle cime’ e a condividere una cena fraterna“.

Così don Marco Tenderini, premanese e oggi sacerdote a Bonacina di Lecco, responsabile della Caritas decanale, presidente dell’associazione ‘A força de partilha’ e cappellano del carcere di Pescarenico, festeggerà il 40esimo di vocazione sacerdotale.

L’invito è per tutti gli amici e fedeli. L’appuntamento è sabato 2 luglio, con ritrovo ai Piani dei Resinelli (parcheggio vicino alla chiesa) alle 7.30, salita in Grignetta per il sentiero che ciascuno ritiene più adatto alle proprie capacità, alle 11.30 la messa in vetta, pranzo al sacco, discesa e pomeriggio libero per poi ritrovarsi alle 18 per la preghiera nella chiesetta de La Montanina e concludere alle 19 con una cena fraterna.

Adesioni per la cena entro mercoledì 29 giugno presso don Marco (338.6579230 – diemmeti@gmail.com); costo della cena: adulti € 15 – bambini € 12; c’è anche la possibilità di fermarsi a dormire alla Montanina (cena, pernotto e colazione € 30). Inoltre ci sarà anche l’opportunità di salire o scendere in elicottero dai piani Resinelli alla vetta della Grignetta e viceversa: info presso don Marco.