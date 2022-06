RITROVATO IN UNA PISCINA A CREMENO PEPE, IL CHIHUAHUA DISPERSO

Data pubblicazione 23 Giugno 2022

CREMENO – Forse la sete ha fatto un brutto scherzo a lui che è di piccole dimensioni. Era infatti finito dentro a una piscina privata che conteneva, fortunatamente, soli pochi centimetri d’acqua. E da lì Pepe, il piccolo Chihuahua di cui si erano perse le tracce da due giorni, non riusciva più a uscire.

Il ritrovamento in una villetta di Cremeno. “Sono troppo contenta, voglio ringraziare tutti” – dice al telefono Ambra, la padrona che ha subito chiamato VN per raccontare il ritrovamento. “Non si faceva avvicinare da nessuno. Ringhiava come un cane grosso. Poi quando sono arrivata si è finalmente calmato”.

Questa sera, mercoledì, al proprio ritorno, il proprietario della villetta che si trova in via Fermi ha trovato la sorpresa e avvisato i Vigili del Fuoco di Lecco, giunti quindi sul posto. Attraverso l’ATS, la proprietaria, residente a Cassina Valsassina, è stata avvisata dell’avvistamento. Anche se non c’era certezza che si trattasse proprio del suo quattro zampe. Nel frattempo Pepe, cane di 4 anni, spaventato com’era non permetteva a nessuno di toglierlo dalla situazione in cui si era cacciato. Però tutta la paura e anche l’allerta si sono immediatamente dissolte, quando ad affacciarsi sulla vasca è stata Ambra.

E così il Chihuahua è tornato a casa, per la gioia di tutta la famiglia di cui fanno parte anche due figli: una ragazza di tredici anni e un bimbo di tre; soprattutto il piccolo era rimasto scioccato dalla sparizione del cane. Stasera però è in festa a guardarlo, mentre il suo Pepe divora la pappa con la fame arretrata di giorni.

RedAlt