Data pubblicazione 24 Giugno 2022

INTROBIO – Introbio si unisce ai Comuni che chiudono i rubinetti per razionalizzare il consumo dell’acqua. Con una Ordinanza, il sindaco Adriano Airoldi vieta, da oggi 24 giugno, l’utilizzo di acqua potabile dell’acquedotto per lavare cortili, piazzali e veicoli, per innaffiare giardini e orti, per riempire o rifornire d’acqua piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino.