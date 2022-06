SUEGLIO: CENTENARIO DEL GRUPPO ALPINI. DOMENICA LA FESTA

Data pubblicazione 24 Giugno 2022

SUEGLIO – Domenica 26 giugno il Gruppo Alpini di Sueglio festeggia i cento anni dalla fondazione, avvenuta nel 1921.

L’appuntamento è alle 9 in piazza del Municipio per l’ammassamento, alle 10 alzabandiera e deposizione della Corona al Monumento ai Caduti del Gruppo poi corteo accompagnato dal Corpo Musicale di Villatico verso la chiesa di San Martino. La messa sarà occasione per benedire il nuovo gagliardetto.

Alle 12 la deposizione della Corona al Monumento dei Caduti di tutte le Guerre. Discorsi delle autorità e distribuzione targhe e gagliardetti ricordo agli Alfieri di ogni Gruppo presente. Infine un rinfresco per tutti offerto dal Gruppo Alpini di Sueglio.