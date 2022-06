CASARGO: RINNOVATE LE REGOLE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA PROVINCIALE 67

Data pubblicazione 24 Giugno 2022

CASARGO – La Provincia di Lecco, dopo quella del 1° giugno, ha emanato una nuova ordinanza relativa alla regolamentazione delle modalità di transito lungo la strada provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel territorio di Casargo, per l’esecuzione di interventi di regimazione idraulica, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, Valle dell’impluvio e Valle Fontana.

La Provincia ha preso atto della richiesta, pervenuta il 15 giugno, da parte del Comune di Casargo con cui veniva richiesta la proroga delle modalità di regolamentazione del tratto della strada provinciale 67 fino alle 18 di venerdì 24 giugno. A tutela dell’incolumità degli utenti della strada e delle maestranze al lavoro, la regolamentazione al transito è stata modificata.

Viene quindi istituito un senso unico alternato gestito da un impianto semaforico, dalle 18 di oggi venerdì 24 giugno fino alle 8 di martedì 28.

La chiusura al transito decorrerà dalle 8 del 28 giugno fino alle 18 di venerdì 1 luglio.

RedAlV