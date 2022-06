BALLABIO, LA VICESINDACA: “LA CRISI? CONSONNI VOLEVA LEI LA MIA CARICA”

Data pubblicazione 25 Giugno 2022

BALLABIO – A Ballabio (ma da tempo anche fuori dal paese) ci si chiede quali siano le reali motivazioni della crisi che ha portato alla caduta della giunta Bussola – “accoltellata” due volte, ieri sera in via definitiva in attesa della nomina da parte del Prefetto di Lecco di un commissario, destinato a sostituire per quasi un anno il sindaco ormai non più in carica.

Ballabio News ha raccolto ieri sera una intervista esclusiva nella quale la vicesindaca uscente Paola Crotta spiega quale sia stata da sempre la ragione della “separazione in casa” del gruppo di dissidenti guidato da Alessandra Consonni …

> VEDI QUI LA DICHIARAZIONE DI PAOLA CROTTA