LA LETTERA: “INOPPORTUNA LA VISITA ALLE MINIERE A POCHE ORE DI DISTANZA DAI FUNERALI DI PEREGO”

Data pubblicazione 25 Giugno 2022

Egregio Direttore,

nei giorni scorsi ho letto su Valsassinanews che una delegazione di amministratori locali e regionali ha effettuato un sopralluogo alle Miniere di Cortabbio di Primaluna e ho inoltre appreso che tale autorevole intervento può essere inquadrato in: “un quadro di organica valorizzazione e significativo incremento dell’attrattività turistica”.

Grazie. Sia benvenuto tutto quello che può favorire l’attrattività turistica della Valsassina e del territorio della Comunità Montana Valsassina e del Lago. Quello che anch’io però non ho condiviso é che il sopralluogo sia avvenuto a così poca distanza dalla dolorosa e prematura dipartita dell’amico Cesare Perego, amministratore di lungo corso e Presidente della società che gestisce il Parco minerario dei Resinelli e di Cortabbio. Questo ancora prima che si conosca il nome del suo successore e non si dica che la cosa era calendarizzata da tempo.

Non mi dilungo che ci siamo capiti. Se certamente il tempismo non è stato azzeccato altrettanto certamente l’iniziativa è stata decisamente poco opportuna, a poche ore di distanza dal suo molto partecipato funerale. In tutta sincerità, con un briciolo di Umana sensibilità, si poteva evitare. Anzi di doveva evitare!

Cordialmente.

Un amico di Cesare

