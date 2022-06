SKIROLL: SFORTUNA MA OTTIMI SEGNALI. SI CHIUDE IL WEEKEND DI COPPA DEL MONDO PER AKSEL ARTUSI

Data pubblicazione 26 Giugno 2022

TELEMARK (NOR) – Nella massacrante mass start di 25 km in tecnica classica di oggi Aksel Artusi ha ottime sensazioni e sta nelle posizioni di testa, purtroppo un avversario gli stacca un puntale e rimane così per circa tre km prima di avere un bastone di ricambio da un service. Ormai il gruppo è andato e deve accontentarsi di concludere la prova nelle retrovie.

Si chiude così questa prima tappa di Coppa del Mondo con ottimi segnali per proseguire la preparazione per gli appuntamenti futuri.

Immagine di repertorio