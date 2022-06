Data pubblicazione 27 Giugno 2022

BALLABIO – In attesa del prossimo commissariamento per Ballabio, ormai inevitabile vista la non approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 in ben due sedute comunali, il sindaco Giovanni Bruno Bussola decide di revocare la delega di assessore ad Alessandra Consonni. “Una revoca legittima e non più procrastinabile – commenta il primo cittadino –. In due mesi di attacchi pubblici…”