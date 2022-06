BALLABIO: COSTARICA CAMPIONE DEL TORNEO DI CALCIO A 5 ALLA ‘CLAVICOLA’

Data pubblicazione 27 Giugno 2022

BALLABIO – Grande successo per il torneo “12 ore” di calcio a 5 organizzato dai gestori del Gastro pub La Clavicola Alessio, Marika e Vincenzo, con l’aiuto del giovane ballabiese Davide Beri e con il supporto della struttura del Centro Tennis Ballabio gestita da Jimmy Valsecchi. Torneo composto da 16 squadre, divise in quattro gironi con quattro team ciascuno; qualificate le prime due formazioni di ogni girone, poi i quarti, la semifinale, la finale 3º/4º e a chiudere l’attesa finalissima per il primo posto.