ULTIM’ORA/TROVATO SENZA VITA L’ANZIANO FUNGIATT DISPERSO AD AVANO

Data pubblicazione 27 Giugno 2022

AVANO (VALVARRONE) – La notizia in serata, confermata dal Comune di Valvarrone: è stato trovato senza vita Gianmario Buzzella, il pensionato ottantenne originario di Tremenico del quale si erano perse le tracce da quando stamattina si era recato a cercare funghi nella zona boschiva tra Avano e Pagnona.

Il corpo è stato individuato dalle squadre di ricerca da dove lo si stava cercando, ad Avano. Buzzella lascia la moglie Renata e la figlia Barbara.

In questi minuti (intorno alle 21:30) è in corso la non facile operazione di recupero della salma, con l’ausilio di un elicottero.

RedCro

