METEO. LA SETTIMANA INIZIA CON I TEMPORALI, POI DI NUOVO IL CALDO

Data pubblicazione 28 Giugno 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – La stagione estiva ci sta regalando finalmente belle giornate senza caldo opprimente grazie al transito di alcuni fronti perturbati. I temporali, oltre al beneficio di concedere un clima più sopportabile, hanno ridato un po’ di vita a fiumi, laghi ma anche all’agricoltura assetata.

La nuova settimana inizierà con il bel tempo ma a partire dal pomeriggio di martedì un fronte perturbato riporterà temporali e rovesci localmente di forte intensità. Già dalla mattinata di mercoledì assisteremo ad un repentino miglioramento passando ad un tempo soleggiato e stabile. Bel tempo per l’intera giornata di giovedì 30 giugno ma il caldo inizierà ad alzare la testa.

Temperature mattutine comprese tra 16/21°C, massime tra 29/31°C, a causa dell’umidità in aumento ne percepiremo anche 34/35°C. Zero termico oltre 4000 metri. Venti deboli variabili, in rinforzo da Sud Ovest nel pomeriggio di martedì durante la fase temporalesca.

Fabio Porro