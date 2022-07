SABATO A CASARGO TRA FEDE E SPORT: FESTA DI S. ULDERICO E BEACH VOLLEY

Data pubblicazione 1 Luglio 2022

CASARGO – Il luglio casarghese inizia con una doppietta di eventi: il torneo di beach volley al Parco delle Chiuse e la tradizionale S. Messa a Sant’Ulderico alle pendici settentrionali del Monte Muggio.

Il gruppo di amici Marino Cinque Spritz, organizzatori della manifestazione in collaborazione con l’A.S. Premana, darà lo start sabato mattina alle 9 alla sfida “Val Da Corda Beach Volley” che come per le precedenti edizioni promette di essere molto combattuta e partecipata. Per tutta la giornata servizio bar e dj set per divertimento e compagnia sul pratone delle “Chiuse”.

Come da tempo immemore, il primo sabato del mese di luglio si terrà la S. Messa alla chiesetta di Sant’Ulderico, uno dei leggendari fratelli eremiti di Valsassina e Lario, appuntamento la cui origine si perde nella notte dei tempi e che la devozione e il sentimento popolare hanno fatto giungere sino ai giorni nostri. Dopo due anni di edizioni in sordina causa Covid, quest’anno dopo la S. Messa tonerà il pranzo comunitario grazie all’Associazione locale “Le nostre radici” e all’opera dei volontari. Appuntamento in loco alle 11, per l’occasione è organizzato il servizio navetta con partenza alle 8:20 dal piazzale del Municipio e con successive fermate ad Indovero e Narro.

1