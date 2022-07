LIVING LAND: CENTINAIA DI GIOVANI TRA LAVORETTI, MUSEI E ORATORI

Data pubblicazione 1 Luglio 2022

LECCO – Anche per l’estate 2022 Living Land ha saputo offrire a centinaia di giovani del territorio una valida alternativa per occupare il tempo libero in modo utile e generativo per loro e per la comunità. Sono stati infatti più di 400 i ragazzi e le ragazze coinvolti nelle proposte portate avanti grazie all’imprescindibile supporto dell’Ambito di Bellano, dell’Ambito di Lecco, dei tanti Comuni coinvolti e degli enti ospitanti, della Fondazione Comunitaria del Lecchese

Sempre più strutturata è la proposta per i “Giovani competenti“, ragazzi tra i 17 e 27 anni, che tramite questa esperienza possono mettersi alla prova in enti che promuovono cultura, turismo, educazione, con il supporto e la supervisione di un tutor e con un riconoscimento economico. A fronte di 239 domande di partecipazione ricevute, lo staff del progetto ha incontrato e colloquiato 117 ragazzi e ne ha selezionati 74.