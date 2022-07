LECCO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER QUESTA SETTIMANA

Data pubblicazione 4 Luglio 2022

LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 4 luglio a domenica 10 luglio 2022.

Corso MONTESANTO, tratto all’altezza del civico 37, dal 4 al 6 luglio dalle 7.30 alle 18, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo moviere, in base all’andamento del cantiere e limite massimo di velocità 30 Km/h, per occupazione suolo da sosta temporanea camion con cestello elevatore (impresa Edil Group di Lecco);

via DEL SARTO, tratto all’altezza tra il civico 22 e il 32, dal 7 all’8 luglio dalle 8.30 alle 18, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli indicati per intervento di allaccio fognatura (impresa Edil Lario Cad per conto di Lario Reti Holding spa);

via CAPODISTRIA, esclusi sabati e domeniche,

via PERAZZO PAOLO PIO

e viale TURATI, nel tratto compreso tra i civici 74-78 e 96-100, dal 4 al 15 luglio dalle 9 alle 18 parziali o longitudinali restringimenti per posa cavi telefonici in varie vie cittadine con istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri e limite massimo di velocità 30 Km/h in (Servizi Digitali per conto di Telecom Spa);

via MARSALA, dall’11 al 23 luglio, parziale o longitudinale attraversamento per posa rete fibra ottica (impresa Sirti di Milano per conto di Open Fiber);

via PAPA GIOVANNI, via FRATELLI BANDIERA, via PASCOLI, via POZZI, via RIMEMBRANZE, via TONALE, via VOLONE, vicolo LA LUNGA, via CROLLALANZA, via CALDONE, via MONTANARA e via IX FEBBRAIO, dal 4 al 25 luglio parziali o longitudinali restringimenti per ripristino definitivo della sede stradale (impresa Sirti di Milano per conto di Open Fiber).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371