AREU: GETTONI E TELECAMERE PER POTENZIARE LA FIGURA DEL SOCCORRITORE

Data pubblicazione 5 Luglio 2022

MILANO – Potenziare la figura del soccorritore del servizio di emergenza e urgenza attraverso una serie di misure specifiche che vanno dalla rimodulazione dei contratti economici con gli operatori al riconoscimento della loro figura, come avviene per la Protezione Civile. Questo il cuore della mozione presentata dalla Lega e approvata oggi in Aula, che riguarda circa 160mila operatori in tutta la Lombardia.

“I punti del documento – spiegano i consiglieri regionali leghisti Antonello Formenti e Mauro Piazza – chiedono l’istituzione di tariffe aggiuntive “a gettone” per il trasporto sanitario, la rimodulazione dei contratti, il potenziamento della formazione del personale, il rafforzamento di iniziative di finanziamento per l’acquisto dei dispositivi di video-sicurezza per il parco mezzi e le sedi…